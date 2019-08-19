Политика

14:33 19.08.2019

Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

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Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку территориальной целостности Украины, стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Израиль за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и стойкую позицию по войне на Донбассе и аннексии Россией Крыма.

"Сегодня мы начали с вопроса, в котором наши израильские друзья понимают лучше других: это вопрос войны и безопасности. Благодарю наших партнеров за неизменную поддержку территориальной целостности Украины, и стойку позицию по войне на востоке Украины и аннексии Крыма со стороны Российской Федерации", - сказал он на брифинге в понедельник после встречи с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

Зеленский считает, что Украине есть чему учиться у Израиля, особенно в вопросах безопасности и обороны. "И мы обязательно будем это делать", - подчеркнул президент Украины.

Теги: #крым #рф #зеленский #украина #израиль
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