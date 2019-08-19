США во Всемирный день гумпомощи призывает Кремль прекратить агрессию на востоке Украины

США по случаю Всемирного дня гуманитарной помощи (World Humanitarian Day) призвали Россию срочно прекратить агрессию на востоке Украины.

"Во Всемирный день гуманитарной помощи наши мысли обращены к миллионам мирных жителей, страдающих из-за конфликтов, в том числе на Донбассе и в Крыму. Кремль контролирует насилие на востоке Украины и должен немедленно прекратить агрессию", - говорится в сообщении посольства США в Киеве на странице в Фейсбуке.

Всемирный день гуманитарной помощи учрежден Генеральной ассамблеей ООН в 2008 году.