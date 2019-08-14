Количество комитетов новой Рады будет утверждено в четверг - Разумков

Подготовительная депутатская группа утвердит количество парламентских комитетов на заседании в четверг, заявляет председатель группы Дмитрий Разумков.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предмет видения и уже после этого мы будем обращаться к нашим коллегам предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - сказал Разумков на брифинге в среду в Киеве.

Он также сообщил, что на данный момент предлагается создать 22 комитета, однако он сообщил, что дискуссия по созданию комитета по вопросам спорта оставлена на четверг. "Конечного решения (по спортивному комитету – ИФ) мы сегодня не достигли", - отметил Разумков.

Он также отметил, что заседании подгруппы по комитетам в среду были предложены редакция и название комитета, который будет заниматься вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма. "Если мы говорим о вопросах Донбасса, то были предложены редакция и название комитета, где будут включены вопросы деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым", - отметил парламентарий.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о создании нового комитета, Разумков ответил: "Это расширения полномочий комитета по вопросам прав человека".