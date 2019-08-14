Политика

18:48 14.08.2019

Количество комитетов новой Рады будет утверждено в четверг - Разумков

1 мин читать
Количество комитетов новой Рады будет утверждено в четверг - Разумков

Подготовительная депутатская группа утвердит количество парламентских комитетов на заседании в четверг, заявляет председатель группы Дмитрий Разумков.

"Завтра на заседании подготовительной депутатской группы мы утвердим количество комитетов, их названия и предмет видения и уже после этого мы будем обращаться к нашим коллегам предложить народных депутатов в состав этих комитетов", - сказал Разумков на брифинге в среду в Киеве.

Он также сообщил, что на данный момент предлагается создать 22 комитета, однако он сообщил, что дискуссия по созданию комитета по вопросам спорта оставлена на четверг. "Конечного решения (по спортивному комитету – ИФ) мы сегодня не достигли", - отметил Разумков.

Он также отметил, что заседании подгруппы по комитетам в среду были предложены редакция и название комитета, который будет заниматься вопросами деоккупации и реинтеграции Донбасса и Крыма. "Если мы говорим о вопросах Донбасса, то были предложены редакция и название комитета, где будут включены вопросы деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Автономной Республики Крым", - отметил парламентарий.

На уточняющий вопрос, идет ли речь о создании нового комитета, Разумков ответил: "Это расширения полномочий комитета по вопросам прав человека".

Теги: #разумков #верховна_рада
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:47 14.08.2019
Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

Разумков обещает приложить усилия, чтобы нардепы в Раде говорили исключительно на украинском языке

13:01 14.08.2019
"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

"Слуга народа" еще не получала официальных предложений по формированию коалиции

12:34 14.08.2019
Подготовительная депутатская группа до 19 августа должна получить предложения по составу комитетов Рады

Подготовительная депутатская группа до 19 августа должна получить предложения по составу комитетов Рады

12:13 14.08.2019
Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

Подгруппы подготовительной депутатской группы в среду рассмотрят вопросы комитетов Рады и размещения нардепов в зале

16:56 09.08.2019
"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

"Слуга народа" готова выслушать предложения партий по руководителям комитетов Рады, но решение примет подготовительная группа - Разумков

14:28 09.08.2019
Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

Группа по подготовке первого заседания новой Рады обсудит вопрос количества парламентских комитетов - Разумков

14:44 03.08.2019
Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

Разумков: "Слуга народа" предложит назначить меня председателем Рады

14:39 03.08.2019
У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

14:17 03.08.2019
"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

"Слуга народа" предложит Стефанчука на пост первого вице-спикера Рады - Разумков

09:38 02.08.2019
Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

Разумков считает шуткой заявление Богдана об отставке

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

Отставку Кличко с должности главы КГГА рассмотрит уже новый Кабмин, отмечают в Офисе президента

Зеленский не планирует встречаться с Макроном в ближайшее время, как предположил Безсмертный

Верховный суд не удовлетворил жалобу кандидата в нардепы Приходько по округу №210 на решение другого суда по действиям ЦИК

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеркаль намерена завершить свою работу в МИД Украины

В случае введения Украиной визового режима с РФ МИД потребуется дополнительный ресурс – госсекретарь

Герус обратился к Кабмину с просьбой прекратить реализацию проекта энергомоста "Украина-ЕС"

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

МИД хочет предложить для членов комитета Рады по иностранным делам курс о приоритетах и проблемах внешней политики

Парламентский комитет по свободе слова может получить очень ограниченные функциональные возможности

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

ЕС и НАТО будут работать над механизмами контроля над вооружениями

Меркель: до реализации Минских соглашений возможности сотрудничества с РФ будут ограничены

ЦИК зарегистрировала уже 82 нардепа

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА