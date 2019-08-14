Политика

17:21 14.08.2019

Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

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Наибольшую дискуссию вызвал вопрос размещения депутатов в зале, но ссор не было

Вопроса размещения народных избранников в зале Верховной Рады стал наиболее дискуссионным на заседании подготовительной депутатской группы, однако его рассмотрение прошло конструктивно, к списку традиционных гостей на торжественное открытие работы парламента будут также добавлены гости по пожеланию политических сил, рассказал координатор второй подгруппы подготовительной депутатской группы Сергей Ионушас ("Слуга народа").

На брифинге в среду в Киеве он сообщил журналистам, что на заседании подгруппа рассматривала три вопроса, связанных с организацией работы Рады: принятие присяги новоизбранным депутатами, приглашение гостей на торжественное заседание парламента 29 августа и рассадка парламентариев в зале заседаний.

По словам Ионушаса, по вопросу торжественного заседания договорились собрать предложения политических сил до полудня четверга, 15 августа.

"Наиболее дискуссионным был вопрос размещения депутатов в зале Верховной Рады. По этому поводу мы выслушали мнение аппарата Верховной Рады, который предложил определенный вариант рассадки, были живые дискуссии, связанные с предложениями, которые мы получили во время работы подгруппы. Договорились, что на протяжении сегодняшнего дня политические силы проведут дополнительные консультации и вернуться к этому вопросу завтра перед заседанием подготовительной депутатской группы", - рассказал он.

По этом Ионушас подчеркнул, что все проходило в конструктивном русле. "Чтобы согласовать позиции, необходимы консультации в более широком кругу... Я бы не сказал, что есть какие-то споры. Нет, мы ждали, что наша встреча будет более эмоциональной... а она проходила конструктивно... Вопрос заключается в том, что некоторые позиции новые для нас и мы получили их только перед заседанием рабочей группы. Поэтому для отработки этих позиций надо время, надеюсь, что очень скоро мы придем к единой позиции... Мы не ссорились", - рассказал он.

Что касается приглашения гостей на торжественное заседание, то, по словам парламентария, традиционно есть определенный перечень гостей, который готовится для согласования группой. "Есть определенное количество гостей, регламентируемые законодательством. Что касается других лиц, мы ждём предложений от других политических сил, кого, кроме предусмотренных законодательством, они считают необходимым пригласить", - сказал Ионушас.

Теги: #верховная_рада
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