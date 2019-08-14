Политика

16:14 14.08.2019

Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

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Зеленский и Нетаньяху 19 августа проведут переговоры в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведут переговоры 19 августа, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"19 августа президент Украины Владимир Зеленский проведет переговоры с премьер-министром Государства Израиль Биньямином Нетаньяху в рамках его визита в Украину", - говорится в сообщении.

Зеленский и Нетаньяху также совместно почтят память жертв трагедии в Бабьем Яру.

Ранее израильская газета The Times of Israel сообщала о предстоящем визите Нетаньяху в Киев 18-20 августа.

Теги: #нетаньяху #зеленский #украина #визит #израиль
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