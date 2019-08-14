Политика

10:25 14.08.2019

Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

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Действующий состав правительства не будет согласовывать увольнение Кличко - пресс-секретарь Гройсмана

Действующий состав Кабинета министров Украины не будет рассматривать согласование увольнения Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации, сообщил пресс-секретарь премьер-министра Владимира Гройсмана Василий Рябчук.

"Вопрос согласования увольнения Виталия Кличко обсудили с членами правительства. Принято решение, что действующим составом правительства рассматриваться оно не будет", - написал Рябчук на своей странице в социальной сети Facebook в среду утром.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

В свою очередь, Кличко назвал инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы КГГА противоречащими законодательству, указав, что намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации. Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Богдан на пресс-конференции заявил, что к нему приходил человек якобы от одного из "смотрящих" Киева и предлагал разделить награбленные бюджетные деньги столицы пополам, но при этом не предпринимать шагов по смене главы КГГА. При этом Богдан сказал, что не был готов к такой встрече, и ему не удалось зафиксировать разговор.

25 июня 2014 года мэр Киева был назначен главой Киевской городской государственной администрации указом пятого президента Украины Петра Порошенко. Другим своим указом Порошенко уволил с этой должности Владимира Бондаренко.

Теги: #кличко #рябчук #гройсман
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