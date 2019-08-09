Нардепы от ОПЗЖ не будут голосовать за кандидатуру нового премьера

Будущие народные депутаты от политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" не намерены голосовать за кандидатуру премьер-министра Украины, заявил представитель этой политсилы Нестор Шуфрич.

"Мы не будет поддерживать кандидатуру премьер-министра Украины кто бы не был предложен", - сказал Шуфрич журналистам перед началом заседания рабочей группы по подготовке первого пленарного заседания Верховной Рады 9 IX созыва.

Политик напомнил, что его политическая сила находится в оппозиции, как неоднократно заявляла.

В этой связи он также добавил, что ОПЗЖ и будет претендовать на председательствование в комитетах, которые традиционно отдают оппозиции в европейском парламентаризме.

"Что касается комитетов и кандидатур на должности председателей комитетов, которые традиционно в европейских парламентах считаются оппозиционными – это бюджетный комитет, свободы слова, регламентный, по контролю над работой правоохранительных органов, это, безусловно, счетная палата, это Антимонопольный комитет", - сказал Шуфрич.

Он также отметил, что его фракция с пониманием относится к уже прозвучавшим в СМИ кандидатурам комитетов, которые предлагает "Слуга народа".

По предварительным данным, партию "Слуга народа" в Верховной Раде IX созыва будет представлять 254 депутата, ОПЗЖ получает 43 мандата, "Батькивщина" - 26, "Европейская солидарность" - 25, "Голос" – 20 мандатов.