Политика

17:42 07.08.2019

ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

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ЦИК обнародует результаты выборов в округе №210 после того, как установит их результаты

Центральная избирательная комиссия обнародует итоги внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года в одномандатном избирательном округе №210 (Черниговская обл., с центром в г.Прилуки) после того, как в нем будут установлены результаты.

Об этом сообщается на странице Комиссии в соцсети Facebook в среду.

Как сообщалось, 7 августа в официальных изданиях (газеты "Голос Украины" и "Урядовый курьер") был опубликован список народных депутатов, избранных на внеочередных выборах 21 июля. Список фамилий приводится в алфавитном порядке. В перечне нет победителя одномандатного избирательного округа №210.

6 августа после перерыва ЦИК продолжила свою работу в режиме заседания, в ходе которого приняла протокол окружной избирательной комиссии (ОИК) об итогах голосования на округе № 210 с пометкой "Уточненный", который указанная комиссия составила после повторного подсчета голосов избирателей на 33 избирательных участках этого округа во исполнение решения суда.

Протокол ОИК №210 стал последним из 199 привезенных окружными комиссиями в ЦИК оригиналов протоколов по итогам голосования на внеочередных выборах нардепов 21 июля.

Согласно информации на сайте ЦИК, по результатам подсчета голосов избирателей в округе №210 победил самовыдвиженец Сергей Коровченко, за которого отдали свои голоса 21,24% избирателей (16 тыс. 541 голосов). При этом его ближайший конкурент, самовыдвиженец Борис Приходько, заручился поддержкой 21,11% избирателей (16 тыс. 440 голосов).

Теги: #подсчет #цик #выборы
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