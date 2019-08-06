Политика

20:44 06.08.2019

Вопрос об изменении закона о государственном языке – в компетенции президента, подчеркнул Разумков

1 мин читать
Вопрос об изменении закона о государственном языке – в компетенции президента, подчеркнул Разумков

Внесение изменений в закон о государственном языке находится в компетенции президента Украины Владимира Зеленского, подчеркивает глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

"Это сейчас вопрос, который будет находиться на рассмотрении президента государства. Он об этом говорил еще во время избирательной кампании… В случае необходимости президент будет реагировать", - сказал Разумков во вторник в эфире телеканала "112. Украина".

Он отметил, что при принятии законов надо исходить из критерия, насколько он отвечает интересам граждан и Конституции Украины.

"Критерии были тоже озвучены, президент сказал – "Надо, чтобы законы отвечали интересам всех граждан государства и Конституции государства" … Именно поэтому я сейчас говорю, что президент на это будет реагировать", - подчеркнул Разумков.

Как сообщалось, 25 апреля 2019 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о языке. Поправки к документу парламентарии рассматривали на пленарных заседаниях почти два месяца - с 28 февраля.

15 мая пятый президент Украины Петр Порошенко подписал языковой закон, отметив его исключительную сбалансированность.

16 июля закон вступил в силу (за исключением отдельных положений).

Теги: #президент #язык #закон
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

20:20 06.08.2019
Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

Народные депутаты во время профессиональной деятельности должны использовать государственный язык - Разумков

17:36 06.08.2019
В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

16:37 06.08.2019
Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

Зеленский подписал закон о "зеленом" тарифе для малых наземных СЭС

04:39 05.08.2019
Президентские выборы в Белоруссии могут пройти 30 августа 2020г

Президентские выборы в Белоруссии могут пройти 30 августа 2020г

04:15 04.08.2019
Число жертв стрельбы в техасском Эль Пасо превысило 20 человек

Число жертв стрельбы в техасском Эль Пасо превысило 20 человек

14:58 30.07.2019
АМПУ направила в Офис президента Украины инициативы по развитию морской отрасли

АМПУ направила в Офис президента Украины инициативы по развитию морской отрасли

10:21 30.07.2019
Президент сменил начальника УСБУ в Черкасской области

Президент сменил начальника УСБУ в Черкасской области

20:54 23.07.2019
Зеленский переназначил Демченко советником президента

Зеленский переназначил Демченко советником президента

20:08 21.07.2019
Зеленский о местных выборах: не расслабляйтесь

Зеленский о местных выборах: не расслабляйтесь

12:37 21.07.2019
Зеленский видит премьером экономиста, который ранее не возглавлял правительство или Раду, и уже проводит консультации

Зеленский видит премьером экономиста, который ранее не возглавлял правительство или Раду, и уже проводит консультации

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в "нормандском формате"

Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

ГБР сообщает, что расследует незаконную переправку Порошенко на Мальдивы по поддельным документам

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в "нормандском формате"

В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

Кабмин рассчитывает на увеличение доли использования в быту украинского языка до 75% к 2030 году

Луценко: показания важного свидетеля в деле об убийстве Гандзюк могут дать продвижение по другим фигурантам

Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Рева пока не решил, чем будет заниматься после завершения работы в Кабмине

Порошенко всегда пересекал границу в полном соответствии с законом - пресс-служба "Евросолидарности"

Экс-гендиректор УФС может возглавить комитет ВР по вопросам соцполитики и пенсионного обеспечения

"Слуга народа" набрала меньше всего голосов на выборах в Луганской области

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА