Политика

17:23 06.08.2019

Кабмин рассчитывает на увеличение доли использования в быту украинского языка до 75% к 2030 году

2 мин читать
Кабмин рассчитывает на увеличение доли использования в быту украинского языка до 75% к 2030 году

Кабинет министров Украины одобрил Стратегию популяризации украинского языка до 2030 года "Сильный язык - успешное государство".

Как указано в распоряжении правительства №596 от 17 июля, реализация Стратегии будет осуществляться в три этапа.

На первом этапе (2019-2020 годы) приоритетным направлением является изучение текущего состояния сферы применения государственного языка.

На втором этапе (2021-2025 годы) приоритетным направлением станет увеличение коммуникативного и демографического потенциала украинского языка, формирование целостного украиноязычного информационно-культурного пространства.

На третьем этапе (2026-2030 годы) приоритетным направлением реализации Стратегии будет повышение общей языковой культуры населения.

Документом определено, что на протяжении всех этапов реализации Стратегии будут проводиться информационно-разъяснительные кампании среди населения о важности использования украинского языка в повседневной жизни, публичной и частной сферах, актуальности ее изучения и использования, а также будут выполняться задачи, направленные на укрепление украинской идентичности среди украинцев, проживающих за пределами Украины.

Так, среди задач, которые прописаны в стратегии: увеличение до 80% доли использования украинского языка в телерадиоэфире, увеличение объема и распространение в Интернете информационно-справочного контента на украинском языке, обеспечение стабильной трансляции украинских радио- и телеканалов на временно оккупированной территории Украины, обеспечение наличия украинских информационных и других телеканалов в гостиницах и других аналогичных средствах размещения в странах, граждане Украины чаще всего посещают с целью туризма.

Ожидается, что реализация данной Стратегии приведет к достижению таких результатов: доля граждан Украины, в том числе детей, которые исключительно или преимущественно используют украинский язык в быту, по результатам социологических опросов должна составить не менее 75%; не менее 80% граждан Украины будут называть родным языком украинский по результатам переписи населения.

Теги: #украинский_язык #прогноз #ожидания #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

17:48 06.08.2019
Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг.

Fitch снизило прогноз цен на нефть Brent на 2019-2021 гг.

15:39 06.08.2019
Герус прогнозирует снижение в августе доли российского ДТ в Украине с 45% до 15-25%.

Герус прогнозирует снижение в августе доли российского ДТ в Украине с 45% до 15-25%.

10:05 06.08.2019
ФРТУ просит Кубива, Маркарову, Кистиона и Гончарука поддержать снижение дивидендов для АМПУ с 90% до 50%

ФРТУ просит Кубива, Маркарову, Кистиона и Гончарука поддержать снижение дивидендов для АМПУ с 90% до 50%

12:41 05.08.2019
В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов

В Украине хотят изменить правила выдачи кредитов

09:29 05.08.2019
Заседания Кабмина на этой неделе снова не будет

Заседания Кабмина на этой неделе снова не будет

09:55 04.08.2019
Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных областях Украины в воскресенье

Ухудшение погодных условий ожидается в южных и восточных областях Украины в воскресенье

14:39 03.08.2019
У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

У "Слуги народа" есть некоторые кандидатуры на должности в новом Кабмине, полный перечень будет к началу работы Рады - Разумков

13:08 03.08.2019
В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020

В "Слуге народа" ожидают, что будущий Кабмин до 15 сентября внесет в Раду проект госбюджета-2020

19:00 02.08.2019
Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

15:53 01.08.2019
Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

Розенко не намерен оставаться в стороне политической жизни после завершения работы в правительстве

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в "нормандском формате"

Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

ЦИК приняла протокол об итогах голосования в последнем мажоритарном округе на выборах в Раду – от окружкома №210 Черниговской обл.

ГБР сообщает, что расследует незаконную переправку Порошенко на Мальдивы по поддельным документам

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский призвал Макрона, Меркель и Путина как можно скорее провести встречу в "нормандском формате"

В работу Окружного админсуда Киева вмешивались представители как прошлой, так и нынешней власти – генпрокурор

В "Слуге народа" выступают за разработку и принятие закона о правилах работы СМИ в условиях войны

Луценко: показания важного свидетеля в деле об убийстве Гандзюк могут дать продвижение по другим фигурантам

Зеленский уволил назначенных Порошенко заместителей главы Госпогранслужбы Гресько и Пименова

Рева пока не решил, чем будет заниматься после завершения работы в Кабмине

Порошенко всегда пересекал границу в полном соответствии с законом - пресс-служба "Евросолидарности"

Экс-гендиректор УФС может возглавить комитет ВР по вопросам соцполитики и пенсионного обеспечения

"Слуга народа" набрала меньше всего голосов на выборах в Луганской области

Обстрел, унесший жизни украинских военных под Павлополем, не останется без внимания – секретарь СНБО

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА