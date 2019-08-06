Политика

09:41 06.08.2019

Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

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Генсек НАТО считает "соперничество великих держав" одной из главных угроз безопасности альянса и его союзников

Усиление конкуренции между крупными державами, такими как Россия, США и Китай является одной из трех основных проблем, с которыми сталкиваются НАТО и его союзники, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг во время выступления в Новой Зеландии.

"Позвольте мне остановиться на трех основных проблемах, с которыми сталкиваются как Новая Зеландия, так и НАТО, союзники по НАТО. Первая - это усиление конкуренции между великими державами, соперничество великих держав", - сказал Столтенберг.

По его словам, именно "возросшая конкуренция великих держав подрывает основанный на правилах порядок, уважение к международным договорам и обязательствам".

В частности, отметил он, ее следствием стало, что 2 августа прекратил свое существование договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Этот договор прекратил свое существование в пятницу (...), потому что Россия нарушала договор уже несколько лет. Они развернули новые ракеты; что-то под названием SSC-8, которые являются ракетами средней дальности, способными достичь европейских городов в течение нескольких минут. (...) Таким образом, возросшая конкуренция великих держав, более напористая Россия, оказывает давление на порядок, основанный на правилах, и последним примером является гибель договора о РСМД, "- добавил Столтенберг.

В качестве примера последствий возросшей конкуренции сверхдержав он также привел "незаконную аннексию Крыма" и "усиление российского присутствия" в Сирии, а также "попытки России вмешаться и подорвать доверие к демократическим институтам в ряде стран НАТО и в других странах".

Кроме того, генсек НАТО отметил видимый подъем Китая.

"Роль и влияние Китая - еще один признак усиления глобальной конкуренции за власть", - подчеркнул он.

"Две разные мировые державы, Китай и Россия, они представляют собой вызовы для всех нас, как для союзников по НАТО, так и для Новой Зеландии и многих других стран", - уточнил Столтенберг.

Среди других угроз генсек НАТО назвал терроризм и кибертехнологии.

"Мы живем в мире, который более непредсказуем, где вызовы безопасности все более интегрированы, где сложнее говорить о региональных вызовах, они становятся все более глобальными, поэтому мы все так или иначе затронуты. И в неопределенные и непредсказуемые времена, с глобальными вызовами, нам нужно строить многосторонние институты, сильное международное сотрудничество, как ООН, как Европейский Союз, как НАТО (...) Создание институтов - это лучший способ справиться со всей неопределенностью и непредсказуемостью, с которыми мы сталкиваемся в сегодняшнем международном климате", - заключил Столтенберг.

Теги: #столтенберг #сша #россия #китай #нато
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