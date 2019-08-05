Политика

13:50 05.08.2019

В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

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В "Слуге народа" считают целесообразным продвижение интересов Украины в ПАСЕ без акцента на присутствие там РФ

Задача украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) - продвижение интересов Украины, не стоит акцентировать внимание, участвует или нет в работе этой организации российская делегация, подчеркивает будущий народный депутат от партии "Слуга народа", дипломат Богдан Яременко.

"Наша задача – не в исключении России, а предложение своих позиций, продвижение тех резолюций, которые отвечают интересам Украины. Мы на этом и сосредоточимся - это можно делать и с Россией (делегацией РФ в ПАСЕ – ИФ), и без России", - сказал Яременко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос, насколько целесообразно приостановить работу украинской делегации в ПАСЕ в ответ на решение о возвращении делегации РФ в ПАСЕ, как об этом заявляли некоторые украинские парламентарии.

Он отметил, что Совет Европы "поставил под сомнение преданность принципам", и выразил сожаление, что украинскую позицию поддерживает небольшое количество государств. "Значит, мы должны адаптироваться к ситуации и искать способ продвигать свои интересы. Наш интерес – не в исключении России, а в консолидации поддержки вокруг наших взглядов. Вот этим и занимаемся", - указал Яременко.

По его словам, "стрельнуть себе в ногу всегда можно", но это контрпродуктивно.

Будущий нардеп отметил, что украинская делегация Верховной Рады восьмого созыва в ПАСЕ "временами свою важную позитивную работу неправильно акцентировала, несколько смещала акценты с политической целью".

Яременко подчеркнул, что ПАСЕ – эта та площадка, где можно и нужно договариваться.

"ПАСЕ – организация парламентов. Там нет какой-то одной установки - иди, договаривайся, иди говори - у тебя всегда будут победы и всегда будут поражения. В одних случаях тебя будут поддерживать, в других - ты где-то не дотянешь. Это нормальная работа, и вокруг нее не надо истерик", - отметил политик.

По его словам, Украине нужна ПАСЕ, поскольку она устанавливает стандарты в сфере прав человека. "И нам эти стандарты надо вводить у себя в стране", - подчеркнул Яременко.

Он также отметил, что пока не решено, какая именно делегация – парламента предыдущего созыва или нового - будет участвовать в осенней сессии ПАСЕ.

"Это зависит от нашего решения. Мы можем подтвердить полномочия старой делегации на осеннюю сессию. Можем уже сформировать новую. Все будет зависеть от нашего понимания момента и целесообразности. Ведь предыдущая делегация … имеет должности в комитетах и с этой позиции ей некоторые вопросы решать легче, чем новой (делегации – ИФ), у которой еще нет должностей. Если будут такие вопросы, которые важны и будет целесообразно, чтобы участвовала старая делегация, я думаю, что мы можем себе позволить оставить ее. Если же не будет этих вопросов, конечно, надо, чтобы быстрее выступала новая, училась, боролась за места", - сказал Яременко.

Теги: #пасе #слуга_народа #яременко
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