Политика

19:00 02.08.2019

Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

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Секретарь СНБО считает, что переговоры с РФ по новому контракту о транзите газа пройдут после формирования нового Кабмина

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк прогнозирует, что переговоры с РФ относительно нового контракта о транзите газа через территорию Украины пройдут после формирования нового правительства.

"Переговоры состоятся, скорее всего, уже после того, как будет сформировано новое правительство и будет назначен министр энергетики, который и будет ответственен за эти переговоры", - сказал Данилюк в эфире радио "НВ" в пятницу.

При этом секретарь СНБО отметил, что для Украины вопрос транзита газа через ее территорию - не только финансовый, но и вопрос безопасности и геополитики.

Теги: #переговоры #транзит_газа #транзит #снбоу #данилюк #украина #рф #кабмин #газ
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