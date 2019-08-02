В ОПЗЖ заявили о якобы намерениях команды Зеленского распродать Украину "с молотка"

В политсиле "Оппозиционная платформа – За жизнь" заявляют о якобы намерениях команды президента Украины Владимира Зеленского "распродать Украину "с молотка", сообщила пресс-служба партии.

"В интервью агентству Bloomberg представители Офиса Президента заявили о намерениях команды Зеленского снять мораторий на продажу украинской земли, распродать государственные банки и крупнейшие предприятия — "Укрзализныцю" и "Укрпочту". Это ясно говорит о том, что вместо выполнения предвыборных обещаний о мире и снижении тарифов "слуги народа" планируют распродажу страны "с молотка", – говорится в заявлении.

По мнению представителей партии, такие заявления представителей команды Зеленского полностью расходятся с декларируемой ими позицией "слуг народа", а на самом деле выступающих в интересах внешних кредиторов во главе с МВФ.

"Они не собираются выполнять свои предвыборные обещания. У них нет мирного плана, они не озвучивают свои мирные инициативы и не заявляют о намерениях вести прямые переговоры о мире. Они не собираются снижать коммунальные тарифы и улучшать жизнь людей. У новой власти не было и нет плана возрождения украинской промышленности. Они не будут помогать национальному товаропроизводителю, украинским фермерам и защищать права селян-собственников земельных паев. "Зе-власть" уже начала отрабатывать внешний заказ на распродажу украинских предприятий и банков, уничтожение отечественного производителя и распродажу сельскохозяйственной земли", – отметили в заявлении.

В ОПЗЖ выступают против планов приватизации системообразующих государственных предприятий и банков, а также открытия в нынешних условиях рынка земли, которое приведет к бесконтрольной эксплуатации сельскохозяйственной земли.

"Открытие рынка земли может произойти только после общенационального референдума. Это наша принципиальная позиция. "Оппозиционная платформа – За жизнь" в новом составе парламента будет добиваться мира, прекращения тарифного геноцида, улучшения жизни граждан и возрождения национальной экономики. Мы не дадим ни одного голоса за законы и инициативы, которые противоречат интересам украинских граждан и национальным интересам страны. Мы будем бороться за то, чтобы Украина вновь стала мирным, независимым, развитым и социально ответственным государством", - резюмировали в партии.