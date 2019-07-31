Политика

18:49 31.07.2019

Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2

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Комитет Сената США проголосовал за санкции против Nord Stream 2

Комитет по международным делам Сената США проголосовал за санкции против "Северного потока 2", сообщило агентство Bloomberg.

В поддержку выступило 20 членов комитета, против - двое.

Законопроект был подготовлен сенатором-республиканцем Тедом Крузом и демократом Джин Шейхин. Он предполагает запрет на въезд в США и заморозку находящихся в юрисдикции США активов любых лиц, которые причастны к "продаже, аренде, предоставлению или содействию в предоставлении" судов для укладки в море российских трубопроводов на глубине 30 метров и более.

Шейхин отметила, что эти меры затронут только швейцарскую компанию Allseas Group SA и итальянскую Saipem SpA.

Теги: #сша #северный_поток_2 #санкции #сенат
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