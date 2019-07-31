Политика

18:33 31.07.2019

ЦИК признала избранными 134 нардепов-мажоритарщиков

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ЦИК признала избранными 134 нардепов-мажоритарщиков

 В среду, 31 июля, после перерыва в заседании Центральная избирательная комиссия продолжила принятие и объявление протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования на прошедших 21 июля внеочередных выборах народных депутатов Украины и признала избранными нардепами победивших на выборах в 50 мажоритарных округах.

"Таким образом, по состоянию на 31 июля Центральная избирательная комиссия признала избранными 134 народных депутатов Украины", - сообщает в среду вечером пресс-служба ЦИК.

Всего на внеочередных выборах народных депутатов Украины по мажоритарным округам граждане избирали 199 парламентария.

Теги: #цик #выборы #депутаты
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