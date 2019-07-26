Политика

14:27 26.07.2019

Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

1 мин читать
Кличко называет незаконным возможное разделение должностей мэра Киева и главы КГГА

Мэр Киева Виталий Кличко называет инициативы по разделению власти в столице и отстранению его с должности главы Киевской городской государственной администрации противоречащими законодательству и намерен отстаивать действующий порядок, согласно которому избранный мэр столицы автоматически назначается главой горадминистрации.

"Такие шаги противоречат ключевому закону – Конституции, и закону о столице… Если такие шаги будут сделаны, я будут отстаивать не свои интересы – право киевлян выбирать руководителя города - исключительно в правовом поле", - заявил Кличко на пресс-конференции в пятницу в Киеве.

Он подчеркнул, что разделение должностей и введение в столице "двоевластия" является антиконституционным.

"Сейчас пытаются жонглировать статьями Основного закона, закона о столице, кстати, измененного Януковичем, рассказать, что это законно. Напомню, что Конституция Украины предусматривает, что особенности осуществления местного самоуправления урегулированы отдельным законом о столице", - напомнил мэр Киева, уточнив, что согласно этому порядку, главой КГГА назначается мэр украинской столицы, избранный на местных выборах.

Кличко также отметил, что практика выборов местной власти является европейской, а назначение кого-либо на эти должности ей противоречит.

Теги: #киев #кгга #кличко #кадры
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:17 26.07.2019
Правоохранители задержали воров, укравших 80 м кабеля правительственной связи в Киеве

Правоохранители задержали воров, укравших 80 м кабеля правительственной связи в Киеве

13:31 26.07.2019
Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

12:50 26.07.2019
НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

НАБУ и Генпрокуратура проводят обыски в Окружном админсуде Киева

12:36 26.07.2019
Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

Братья Кличко подали в суд иск на телеканал "1+1" о защите чести и достоинства

08:10 26.07.2019
Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

Муниципальный транспорт Киева подключен к автоматизированной системе оплаты проезда

06:50 26.07.2019
27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

27-28 июля, в связи с празднованием крещения Киевской Руси-Украины, в центре Киева ограничат движение транспорта

18:05 25.07.2019
Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

18:00 25.07.2019
Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

Кличко вновь заявил о готовности объявить досрочные выборы мэра Киева

11:14 25.07.2019
Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

Прокуратура Киева объявила подозрение двум работникам психбольницы, которые способствовали побегам подозреваемого в убийстве

11:07 25.07.2019
Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

Замглавы Службы внешней разведки Украины назначена Екатерина Сляднева

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин рассмотрит согласование увольнения Кличко с поста главы КГГА на ближайшем заседании - Гройсман

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

ЦИК обработал все протоколы

Я не позволю дискредитировать Украину - Порошенко перед допросом в ГБР

ПОСЛЕДНЕЕ

Рейды СБУ по коммерческим компаниям вредят инвестиционной привлекательности Украины - Мингарелли

Партия "Слуга народа" обеспечила себе большинство в Раде

В Раду проходят 254 депутата от "Слуги народа", 124 от всех других партий и 46 самовыдвиженцев - ЦИК

Украина полностью имплементировала требования ЕС к электронным документам

ЦИК обработал все протоколы

"Слуга народа" указывает на проблемы с подведением итогов выборов в ряде округов и намерена добиться пересчета голосов

Движение Украины на пути в Евросоюз в следующие 3-5 лет покажет, есть ли у страны шанс попасть в ЕС - Климкин

Порошенко и Волкер обсудили вопрос предоставления Украине статуса союзника США вне НАТО

Посольство США в Украине призывает РФ освободить Павла Гриба и всех украинцев-политзаключенных

МВФ подтверждает готовность прислать миссию в Украину, как только новое правительство определится со своими приоритетами

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА