Экс-премьер Яценюк подал в суд на блогера Шнайдера о защите чести и достоинства

Деснянский районный суд г.Киева открыл производство по иску экс-премьер-министра Украины, лидера партии "Народный фронт" Арсения Яценюка к блогеру Михаилу Шнайдеру о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Как сообщается на сайте суда, 4 июля в ходе автоматизированного распределения судебного дела между судьями, указанное исковое заявление получила судья Деснянского райсуда г..Киева Валерия Бабко.

Подготовительное заседание по делу назначено на 15 августа 2019 года на 10:30 по адресу г.Киев, проспект Маяковского, 5-В, зал № 20.

Ранее украинский блогер Михаил Шнайдер на странице в соцсети Фейсбук раскритиковал проект "Стена" на российско-украинской госгранице, на реализацию которого были выделены средства из госбюджета. "Это свежие фото знаменитой "Стены Яценюка". Той самой стены, на сооружение которой уже выделили более миллиарда гривен. Столбы и совсем немного колючей проволокой. Правда поражает, Друзья?", - написал блогер.

Как сообщалось, 13 июня 2019 года Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщила о передаче в Дарницкий районный суд г.Киева для рассмотрения по существу обвинительного акта в деле о растрате государственных средств, выделенных на реализацию проекта "Стена" на украинско-российской границе, что нанесло убытки государству на 16 млн 688 тыс. 496,31 грн.

Обвинения предъявлены 8 лицам: трем должностным лицам Госпогранслужбы Украины, трем директорам фирм-подрядчиков и двум посредникам.

15 июня Яценюк высказался за завершение реализации проекта "Стена" на российско-украинской госгранице, а "если кто-то что-то украл", пусть ответит по закону. "Стена" должна достроиться. Если кто-то что-то украл, пусть сядет. Если там никто ничего не украл, и правоохранительные органы начали эту историю как политическую, - пусть отвечают за политическую деятельность", - сказал Яценюк. "Государственная пограничная служба говорит: суперобъект. Военные говорят: правильный объект. Конечно, он не защитит от танков. Так это не была его цель. Это первая линия обороны", - заявил Яценюк, добавив, что по такому же проекту начали обустраивать границу с Россией европейские государства, например страны Балтии.