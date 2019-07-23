Политика

15:01 23.07.2019

Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должен быть "входной контроль" - Разумков

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Во фракцию "Слуги народа" теоретически могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но должен быть "входной контроль" - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков допускает, что в ее фракцию в будущей Верховной Раде могут войти депутаты-самовыдвиженцы, но они должны будут пройти "входной контроль".

"Теоретически, наверное, да. Мы сейчас этот вопрос не обсуждали. Это надо будет обсуждать, в том числе, на фракции. Зависит от того, кто эти люди", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом Разумков убежден, что в таких случаях всегда должна быть проверка таких людей.

"Это может быть по тому же принципу, как мы отбирали кандидатов от партии на выборах. Возможно, он будет где-то видоизменен", - отметил он.

По предварительным раскладкам с учетом обработки более 95% протоколов, от партии "Слуга народа" в Раду попадают 124 члена партийного списка, а также более 125 выдвиженцев партии, победивших в мажоритарных округах.

Ожидается также до 50 самовыдвиженцев – победителей в мажоритарных округах

Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #разумков #слуга_народа #депутаты
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