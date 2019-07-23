Политика

14:55 23.07.2019

Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

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Зеленский поздравил Джонсона с избранием премьером Великобритании, заявил, что с нетерпением ждет первой встречи

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Бориса Джонсона с избранием новым премьер-министром Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии, добавив, что с нетерпением ждет их первой встречи.

"Я искренне поздравляю Бориса Джонсона с избранием на пост премьер-министра Великобритании! Я желаю ему всяческих успехов на его новом посту. Я с нетерпением жду нашей первой встречи и сохраняю решимость развивать украинско-британские отношения", - написал на английском языке Зеленский в своем аккаунте в соцсети Твиттер во вторник днем.

Бывший глава британского МИД Борис Джонсон по итогам голосования во вторник, 23 июля, избран новым лидером Консервативной партии Великобритании. В результате со среды, 24 июля, Джонсон, как ожидается, сменит Терезу Мэй на посту премьер-министра Великобритании.

Теги: #великобритания #зеленский #джонсон
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