Судьба закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате" и выполнения "Минска" - Разумков

Глава партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает, что продление действия закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будет зависеть от формата переговоров "нормандском формате" и имплементации Минских договоренностей.

"Это будет зависеть от формата переговоров в "нормандском формате", который возможно, если все пойдет так, как планирует президент, будет расширен за счет Великобритании и США, будет зависеть от имплементации Минских договоренностей и ряда других вещей", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Как сообщалось, 4 октября 2018 года Верховная Рада поддержала президентскую законодательную инициативу, согласно с которой особый порядок местного самоуправления в ОРДЛО будет введен со дня вступления в силу соответствующего закона на срок до 31 декабря 2019 года.

Соответствующий законопроект №9153 о внесении изменений в ст.1 закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" за основу и в целом поддержали 245 народных депутатов.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО был принят в сентябре 2014 года и вступил в силу 18 октября 2014 года сроком на 3 года. Документ предусматривает, что особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донбасса вступает в силу только "после выполнения всех условий, изложенных в статье 10 закона, в частности в части, касающейся вывода всех незаконных вооруженных формирований, их военной техники, а также боевиков и наемников с территории Украины".

6 октября 2017 года Верховная Рада продлила на год срок действия данного закона, который должен был утратить силу 18 октября 2018 года.



Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".