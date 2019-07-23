Политика

11:59 23.07.2019

Франция согласилась с предложением Великобритании о создании европейских ВМС в Персидском заливе

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Франция согласилась с предложением Великобритании о создании европейских ВМС в Персидском заливе

Париж согласился с предложением Лондона о создании европейских военно-морских сил в Персидском заливе для сопровождения коммерческих судов, сообщили во вторник французские СМИ со ссылкой на дипломатов.

Франция направит в состав этих сил вооружения.

Ранее Великобритания призвала к созданию европейских военно-морских сил с целью обеспечения свободы судоходства в Персидском заливе. Инициатива должна предотвратить захваты Ираном торговых судов западных и арабских стран.

"Согласно международному праву, Иран не может препятствовать проходу судов, не говоря уже о том, чтобы их захватывать. Таким образом, речь идет о пиратстве. Международные силы защитят экипажи и грузы в этом важном районе", - заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант.

По его словам, Тегеран несет ответственность за "акт государственного пиратства", и Британия "примет соответствующие меры для поддержки безопасного прохода судов через Ормузский залив".

В минувшую пятницу Корпус стражей Исламской революции Ирана сообщил, что в Ормузском проливе за нарушение международных правил судоходства был задержан танкер Stena Impero, следовавший под британским флагом. Судно отконвоировано в порт Бандар-Аббас в иранской провинции Хормозган.

Причиной задержания танкера иранская сторона назвала необходимость проведения расследования факта столкновения танкера с рыболовецким судном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф опроверг заявления, согласно которым захват иранцами британского танкера Stena Impero стал ответом на задержание у берегов Гибралтара иранского танкера Grace 1.

В конце прошлой недели о разработке операции по усилению безопасности на основных судоходных путях Ближнего Востока объявило Центральное командование США (Centcom).

В документе, распространенном командованием, отмечалось, что "многонациональная операция Sentinel направлена на обеспечение свободы навигации ввиду недавних событий в Арабском (Персидском) заливе".

Теги: #великобритания #вмс #франция #персидский_залив
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