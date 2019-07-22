Политика

23:18 22.07.2019

Разумков: Амнистии для людей, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, быть не может

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Разумков: Амнистии для людей, замешанных в военных преступлениях на Донбассе, быть не может

Лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков подчеркивает, что не может идти речь об амнистии для людей, которые замешаны в военных преступлениях на Донбассе.

      "Если мы говорим об амнистии для боевиков, людей, которые замешаны в военных преступлениях, я думаю, что другого варианта быть не может, никакие амнистии в данном плане не распространяются ни в Украине, ни за рубежом", - сказал он в эфире программы "Свобода слова" на ICTV в понедельник вечером.

Теги: #разумков #амнистия #донбасс
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