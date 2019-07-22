Нардеп из "Оппоблока" Шенцев выиграл выборы в Раду у выдвиженца "Слуги народа" на мажоритарном округе в Харьковской области

В Харьковской области на выборах Верховную Раду на двух мажоритарных округах кандидаты от партии "Слуга народа" с более чем двукратным отрывом выиграли у действующих народных депутатов, еще на одном парламентарий-мажоритарщик от "Оппоблока" обошел представителя "Слуги народа".

Согласно данным на сайте Центральной избирательной комиссии, после обработки 100% электронных протоколов в одномандатном округе №173 (Основянский и часть Слободского районов Харькова) за кандидата от "Слуги народа", проректора Харьковского университета Александра Бакумова проголосовали 45,91% избирателей (30430 человек). Народный депутат, самовыдвиженец Анатолий Денисенко занял второе место с 22,54% (14940 человек), на третьем - предприниматель, баллотировавшийся от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Павел Онищенко - 18,37% (12177 человек).

На мажоритарном округе №175 (г.Люботин, Дергачевский и часть Харьковского районов Харьковской области) победил профессор кафедры Харьковского государственного университета питания и торговли, кандидат от "Слуги народа" Евгений Пивоваров с 43,95% голосов избирателей (29949 человек). Его ближайший соперник, народный депутат Владимир Кацуба, баллотировавшийся от партии "Оппозиционный блок", получил поддержку лишь 19,39% (13217 человек). Третье место занял кандидат от ОПЗЖ, директор юркомпании "Ангард-АТТ" Андрей Лазуренко, которого поддержали 12,95% (8828 человек).

На округе №176 (Великобурлукский, Волчанский, Двуречанский, Печенежский и Чугуевский районы Харьковской области, а также г.Чугуев) выборы выиграл нынешний парламентарий-мажоритарщик, кандидат от "Оппоблока" Дмитрий Шенцев, заручившийся поддержкой 44,47% избирателей (29851 человек). Его ближайший конкурент, выдвиженец от "Слуги народа", президент БФ "Слобидський край" Александр Счисленок отстал от победителя более, чем на 15%, получив 29,14% (19565 голосов). Третье место здесь также занял кандидат от ОПЗЖ, председатель правления АО "Харьковгаз" Дмитрий Новицкий, за которого проголосовали 17,51% избирателей (11758 человек).