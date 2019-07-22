Политика

14:44 22.07.2019

Палица побеждает на округе №22 в Волынской области - данные ЦИК

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Палица побеждает на округе №22 в Волынской области - данные ЦИК

 Глава Волынского областного совета Игорь Палица по итогам обработки почти 98% электронных протоколов лидирует на внеочередных выборах в Верховную Раду по мажоритарному округу №22 в Волынской области.

Согласно данным информационно-аналитической системы Центральной избирательной комиссии, он набирает 37,13% голосов избирателей. Его ближайший соперник - кандидат от партии "Слуга народа" Сергей Писачук - 27,26%.

Палица является членом партии "Укроп". В парламент баллотируется как самовыдвиженец.

Теги: #волынская_область #выборы #палица
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