Политика

13:44 19.07.2019

Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

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Группа нардепов просит КС признать неконституционными законы об особом статусе Донбасса и амнистии коллаборационистов

В Конституционный суд Украины (КС) подается представление с подписями 53 народных депутатов о признании неконституционными законов об особом статусе Донбасса и амнистии для коллаборационистов, сообщила вице-спикер Верховной Рады Оксана Сыроид.

Сыроид перед подачей представления в КС в пятницу в Киеве рассказала журналистам, что конституционное представление подписали 53 депутата, в частности вся фракция партии "Самопомич".

"Я надеюсь, что нынешний состав Конституционного суда будет ответственным перед людьми. Первое решение, которое должен принять КС – принять в производство рассмотрение этого дела, ну а дальше будет рассмотрение по существу. Надеемся на то, что КС будет на стороне государства и народа, чтобы защитить от российской агрессии", - сказала она.

Сыроид подчеркнула, что КС должен проверить соответствие этих двух законов целому ряду статей Конституции.

Она также отметила, что "признание неконституционным закона об особом статусе - это огромное юридическое оружие против России", так как с российской агрессией нужно бороться не только военными методами.

Говоря о том, что может дать гражданам Украины признание неконституционными этих законов, Оксана Сыроид сказала: "Это фактически остановит попытки в дальнейшем внедрять какие-либо особые статусы для каких-либо оккупированных территорий. То есть это будет сигналом того, что захват территорий Украины не будет инструментом влияния на внутреннюю и внешнюю политику Украины. Это "нет" федерализации, "нет" уничтожению независимости, подрыву суверенитета, "нет" официальному статусу русского языка... Это серьезный сигнал для РФ для прекращения дезинтеграции Украины изнутри".

Теги: #сыроид #донбасс #кс
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