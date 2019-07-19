"Слуга народа" проведет параллельный подсчет голосов и запустит "горячую линию" в день выборов в Раду

Представители партии "Слуга народа" на внеочередных выборах в Верховную Раду проведут параллельный подсчет голосов, также в день голосования в штабе партии будет работать "горячая линия".

Как сообщает в пятницу пресс-служба партии, на выборах от "Слуги народа" и кандидатов, выдвинутых ею, на избирательных участках будут работать более 50 тыс. членов участковых избирательных комиссий и наблюдателей.

По словам главы избирательного штаба партии Александра Корниенко, их задача – в день выборов защитить каждый голос, отданный "Слуге народа" и ее кандидатам.

"Социологические исследования показывают, что нашу партию поддерживает каждый второй избиратель. Такой результат не устраивает старых политиков, и они будут делать все возможное, чтобы украсть наши голоса. Призываем всех прийти на свой участок и проголосовать. А наша команда членов УИК и наблюдателей гарантирует, что каждый голос будет защищен", - заявил Корниенко.

Также он сообщил, что в день выборов в штабе будет работать "горячая линия", с помощью которой граждане смогут информировать о нарушениях на избирательных участках и в округах.

"Призываем украинцев быть бдительными и активными в день голосования. Если видите нарушение – информируйте о них немедленно", - подчеркнул Корниенко.

Телефон "горячей линии": 0 800 21 07 93 (обращения принимаются в воскресенье, 21 июля, с 8:00 до 20:00). Также о нарушении можно сообщить через Тelegram-бот