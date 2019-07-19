Политика

10:47 19.07.2019

Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

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Новоназначенный посол Германии верит, что внеочередные выборы в Раду будут способствовать реформам

Новоназначенный посол Германии в Украине Анка Фельдхузен верит, что внеочередные парламентские выборы в Украине будут способствовать продвижению реформ.

"Я надеюсь, что эти выборы ещё больше приведут Украину к демократии, стабильности и дадут силы продолжать реформы, чтобы украинцы смогли проложить свой путь в Европу", - сказала дипломат, выступая по случаю начала работы краткосрочных наблюдателей ENEMO в пятницу в Киеве.

Она также отметила, что и сама намерена прилагать усилия на своём посту в следующие годы, способствуя развитию Украины.

При этом Фельдхузен отметила, что ей еще предстоит вручить верительные грамоты.

Теги: #верховная_рада #фельдхузен #украина #германия
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