Политика

13:15 18.07.2019

Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

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Песков: за россиянами, получившими украинский паспорт, останутся права и обязанности граждан РФ

 Россияне, которые пожелают получить украинский паспорт, не перестанут оставаться гражданами РФ, поскольку Москва не признает двойного гражданства.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского проработать вопрос о предоставлении украинского гражданства как второго этническим украинцам.

На вопрос, есть ли понимание в Кремле, какое количество россиян могут воспользоваться этим предложением, учитывая безвизовые возможности украинского паспорта, Песков сказал: "Этого я не могу сказать, я не думаю, что есть какие-то расчеты. Можно прогнозировать, но эти цифры будут иметь относительный характер".

"Но вы знаете, что Россия не признает второго гражданства, поэтому, в любом случае, даже если граждане России и получат второе гражданство, они будут оставаться гражданами РФ, пользоваться всеми предусмотренными законодательством правами и обязанностями", - напомнил Песков.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поручил министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял в связи с продлением ареста в РФ 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

Теги: #рф #песков #гражданство #паспорта
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