Политика

10:04 18.07.2019

В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

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В Украине разработают упрощенный механизм предоставления гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поручил Министерству иностранных дел разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго этническим украинцам из дружественных стран, которые хотят присоединиться к развитию своей исторической родины.

"Также должен быть разработан механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - сообщила пресс-служба главы государства.

Такое решение президент принял в связи с продлением ареста 24 украинским морякам, а также подписанием президентом Российской Федерации указа об упрощенном порядке предоставления украинцам российского гражданства.

В то же время в Офисе Главы государства заявили, что этот указ направлен на украинских граждан, которые вынуждены проживать на временно оккупированных территориях, и подчеркнули, что такой шаг со стороны РФ создает дополнительные препятствия на пути к деэскалации конфликта и реинтеграции Донбасса, приверженность к которым руководство России неоднократно декларировало.

Теги: #зеленский #гражданство #украина
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