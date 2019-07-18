Гройсман: Коалиция должна формироваться вокруг конкретных решений, а не названий партий

Премьер-министр Украины, лидер партия "Украинская стратегия" Владимир Гройсман считает, что коалиция должна формироваться не вокруг названий партий, а вокруг конкретных решений.

"Однозначно, что коалиция должна формироваться не вокруг названий партий, а вокруг конкретных решений, которые хотят принять эти партии, когда они объединятся в парламенте. Есть очень четкие параметры, за что мы и против чего мы, и вокруг этого мы можем объединяться", - сказал Гройсман в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина", отвечая на вопрос о том, с кем после парламентских выборов "Украинская стратегия" готова формировать коалицию.

В частности, он подчеркнул, что партия выступает против экономического банкротства и дефолта, некомпетентности политиков, неприкосновенности президента, депутатов и судей, против федерализации, появления второго государственного языка и прекращения декоммунизации.

В то же время, "Украинская стратегия Гройсмана" выступает за членство Украины в Евросоюзе и НАТО, сокращение количества депутатов Верховной Рады, повышение зарплат и пенсий, демонополизацию и деолигархизацию, перезагрузку судебной системы, продолжение децентрализации и последовательную поддержку украинского языка.

"Вокруг этого мы готовы объединяться в коалицию", - добавил Гройсман.

На вопрос, каким направлением в будущем правительстве "Украинская стратегия" готова заняться, возглавив министерство, он ответил, что "команда полностью подготовлена для всего спектра задач, стоящих перед государством".

Полный текст интервью Гройсмана будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".