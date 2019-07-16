Зеленский во вторник встретится с Кучмой и со всеми представителями рабгрупп в ТКГ

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 16 июля, проведет встречи со всеми представителями рабочих подгрупп в Трехсторонней контактной группе, а также с представителем Украины в ТКГ Леонидом Кучмой, сообщил заместитель главы Офиса президента Украины Вадим Пристайко.

"Я только что встречался с руководителем политической подгруппы – Романом Безсмертным. Сегодня еще будет встреча с представителем Украины в ТКГ Кучмой. И все направления, включая Лутковскую (рабочая подгруппа по гуманитарным вопросам – ИФ), будут иметь возможность доложить главе государства, и будут наработаны конкретные решения", - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.