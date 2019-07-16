Садовый с 2020 года намерен покинуть пост мэра Львова и заняться "общеукраинскими" вопросами

Мэр Львова, лидер партии "Самопомич" Андрей Садовый не следующих местных выборах не намерен баллотироваться на пост городского головы Львова, и с 2020 года собирается заняться вопросами государственного масштаба.

"Я себе запланировал нормально перестроить систему, чтобы после 2020 года на полную заниматься общеукраинскими вопросами. Это должен быть плавный переход", - сказал Садовый в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

При этом он сообщил, что готовит преемника на пост мэра Львова.

Полный текст интервью будет опубликован на сайте агентства.