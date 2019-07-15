На этой неделе ситуация в Минске прояснится, Безсмертный о возвращении в ТКГ

Уполномоченный указом президента Украины Владимира Зеленского снова представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный считает, что ситуация в Минске прояснится на текущей неделе.

"На этой неделе ситуация должна проясниться, ведь на 17 июля планируется очередной раунд переговоров. Накануне поездки в Минск должен состояться встреча с президентом Зеленским... Я против процесса ради процесса. Все зависит от позиции президента Зеленского", - написал Безсмертный на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что "готов производить определенные инициативы, которые будут стоять на страже государственного суверенитета Украины".

По его мнению, необходимо создать координирующий орган, который мог сопровождать работу Минского и Нормандского процессов. В его состав могли бы также войти заместители министров и руководители служб.

Как сообщалось, представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам Трехсторонней контактной группы (ТКГ) Роман Безсмертный будет представлен президенту Украины Владимиру Зеленскому и уже 17 июля примет участие в заседании ТКГ в Минске.