Гройсман: Кабмин готов одновременно повысить вознаграждение военным и выделить деньги на парад ко Дню Независимости

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о выделении 300 млн грн на денежное вознаграждение военнослужащих и заявил о готовности правительства одновременно найти средства на проведение парада ко Дню Независимости, сообщил сайт правительственного портала.

"Я поддерживаю предложение повысить вознаграждение военным ко Дню Независимости. И одновременно я предложу вариант финансирования парада. А Глава государства будет принимать решение. Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина".

Как отмечается, глава Кабмина поручил министерству обороны и министерству финансов найти источники финансирования проведения военного парада.