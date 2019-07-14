Политика

21:33 14.07.2019

Гройсман: Кабмин готов одновременно повысить вознаграждение военным и выделить деньги на парад ко Дню Независимости

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Гройсман: Кабмин готов одновременно повысить вознаграждение военным и выделить деньги на парад ко Дню Независимости

Премьер-министр Владимир Гройсман поддержал инициативу президента Украины Владимира Зеленского о выделении 300 млн грн на денежное вознаграждение военнослужащих и заявил о готовности правительства одновременно найти средства на проведение парада ко Дню Независимости, сообщил сайт правительственного портала.

"Я поддерживаю предложение повысить вознаграждение военным ко Дню Независимости. И одновременно я предложу вариант финансирования парада. А Глава государства будет принимать решение. Это будет парад гордости наших военных. Десятки и сотни тысяч людей поблагодарят их за доблесть", - сказал Гройсман в эфире телеканала "Украина".  

Как отмечается, глава Кабмина поручил министерству обороны и министерству финансов найти источники финансирования проведения военного парада.

Теги: #гройсман #парад #военные #украина #день_независимости #финансирование
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