Политика

19:09 11.07.2019

Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

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Путин и Зеленский обсудили урегулирование на Донбассе и совместную работу по возвращению удерживаемых лиц

Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудили ситуацию в Донбассе и обмен пленными, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков в четверг.

"Обсуждались вопросы урегулирования на юго-востоке Украины и совместной работы по возвращению удерживаемых с обеих сторон лиц", - сказал Песков.

По его словам, "достигнута договоренность о продолжении этой работы на уровне экспертов".

"Также обсуждалась возможность продолжения контактов в нормандском формате", - сообщил Песков.

Телефонный разговор состоялся по инициативе украинской стороны.

Это был первый контакт глав двух государств после избрания Зеленского президентом Украины.

Теги: #россия #украина #президенты #разговор
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