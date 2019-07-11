Политика

11:40 11.07.2019

Абромавичус и Рашкован могут претендовать на премьерское кресло – Atlantic Council

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Абромавичус и Рашкован могут претендовать на премьерское кресло – Atlantic Council

Наиболее подготовленными из числа технократов кандидатами в кресло премьер-министра являются экс-глава Минэкономразвития Айварас Абромавичус и нынешний заместитель исполнительного директора Международного валютного фонда от Украины Владислав Рашкован, пишет редактор UkraineAlert Atlantic Council Мелинда Харинг (Melinda Haring).

"На Западе Абромавичуса считают честным, эффективным, принципиальным, обаятельным и абсолютным приверженцем успешной Украины. Выбор Абромавичуса будет сигнализировать инвесторам, западным партнерам и украинцам, что Зеленский серьезно настроен относительно изменений в стране", – отмечает Харинг, являющаяся также старшим научным сотрудником Института исследований внешней политики и вице-председатель Фонда Восточная Европа в Киеве.

По ее мнению, альтернативой Абромавичусу, которая бы послала те же сигналы, является Рашкован, который в 2014-2016 гг. занимал должность заместителя главы Национального банка Украины и отвечал за реформирование и трансформацию центробанка.

"Рашкован – институционалист, а это значит, что он способен решать технические экономические вопросы, но у него также есть взгляд на трансформирование и создание новых институций. Самое главное, он точно знает, что нужно сделать Украине для привлечения международных средств и как успокоить инвесторов", – указывается в материале.

Как отмечает редактор Atlantic Council, среди других претендентов-технократов рассматриваются также экс-министр финансов Александр Данилюк, нынешний глава "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев и исполнительный директор этой компании Юрий Витренко.

Теги: #премьер_министр #кадры #кабмин
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