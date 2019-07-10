Политика

10:08 10.07.2019

В Раду могу пройти шесть партий – опрос КМИС

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В Раду могу пройти шесть партий – опрос КМИС

Партии "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Батькивщина" преодолевают проходной барьер в Верховную Раду, шансы есть также у партий "Голос" и "Сила и честь", свидетельствуют данные соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как информирует пресс-релиз, 63% респондентов точно или скорее всего собираются голосовать на выборах в Верховную Раду 21 июля, в том числе 48,8% точно собираются голосовать на них.

Так, среди украинцев которые точно или скорее всего собрались голосовать на внеочередных парламентских выборах 21 июля, 37,8% проголосовали бы за партию "Слуга народа", 11% - за партию "Оппозиционная платформа – За жизнь", 7,2% - за партию "Европейская солидарность", 4,8% - за "Батькивщину".

Партия "Голос" набирает 3,4% среди тех, кто точно или скорее всего собрались голосовать, партия "Сила и Честь – 3,2%.

Далее предпочтения опрошенных распределились так: партия "Оппозиционный блок" – 2%, Радикальная партия Олега Ляшко – 1,9%, "Украинская стратегия Гройсмана" – 1,8%, "Гражданская позиция" – 1,4%, "Свобода" – 1,2%, "Партия Шария" – 1,2%, "Самопомич" – 0,5%, Аграрная партия – 0,1%.

За другие партии в целом проголосуют 0,3%, 0,4% вычеркнули бы все партии (испортили бюллетень), 19,9% не определились за кого голосовать, 1,9% отказались отвечать на вопрос.

Если рассчитать проценты по отношению к тем, кто определился, то пятипроцентный барьер имеют шансы преодолеть шесть партий: "Слуга народа" (48.5%), "Оппозиционная платформа – За жизнь" (14,1%), "Европейская солидарность" (9,2%), "Батькивщина" (6,2%), "Голос" (4,4%), "Сила и честь" (4,1%).

За "Оппозиционный блок" проголосовали бы 2,5% определившихся с выбором украинцев, за Радикальную партию Олега Ляшко 2,4%, у "Украинской стратегии Гройсмана" 2,3% голосов, у "Гражданской позиции" 1,8% голосов, партии "Свобода" отдали предпочтение 1,6% опрошенных, "Партии Шария" – 1,6%, "Самопомочи" – 0,7%, Аграрной партии – 0,1%.

На момент формирования анкеты не был известен полный список зарегистрированных партий , поэтому в списке, который предлагался респонденту, не хватает нескольких партий (в частности, партии Саакашвили и партии Шария), хотя респондент имел возможность указать и партию не из списка.

Опрос проводился с 25 июня по 7 июля 2019 года. Методом интервью опрошено 2004 респондентов, которые проживают в 129 населенных пунктаз всех регионов Украины (кроме АРК Крым). В Луганской и Донецкой областях опрос проводился на территориях, которые контролируются украинской властью.

Статистическая ошибка выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает: 3,3% для показателей близких к 50%, 2,8% - для показателей близких к 25%, 2,0% - для показателей близких к 10%, 1,4% - для показателей близких к 5%.

Теги: #партии #рейтинги #кмис #опрос
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