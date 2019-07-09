Политика

18:31 09.07.2019

Зеленский предложил вместо парада на День Независимости выплатить премии украинским военным на 300 млн грн

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Зеленский предложил вместо парада на День Независимости выплатить премии украинским военным на 300 млн грн

Президент Украины Владимир Зеленский предложил не проводить дорогой помпезный парад на День Независимости, а выделить 300 млн грн на премии украинским военным.

"Хочу поделиться с вами нашей новой идеей. Как правило, 24 августа на День Независимости Украины у нас проходит военный парад, такой помпезный и точно недешевый. Мне кажется, что вместо парада лучше эти деньги выделить нашим героям, нашим военным. И мы приняли решение выделить 300 млн грн на премии всем нашим военным: это солдаты срочной службы, курсанты, сержанты, офицеры, все. И обязательно военные, которые выполняют задачи в зоне проведения Операции объединенных сил", - сказал он в видеообращении, опубликованном на его странице в Facebook.

"Но чествовать наших героев мы будем, праздновать День Независимости мы будем. Но будет новый формат", - подчеркнул Зеленский.

Теги: #день_независимости #зеленский
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