Политика

16:53 09.07.2019

Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

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Урегулировать ситуацию на Донбассе лишь исполнением Минских соглашений проблематично, считает экс-начальник Генштаба Замана

Для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо искать новые пути с привлечением международного сообщества, помимо реализации Минских соглашений, считает экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины, кандидат в народные депутаты по списку партии "Сила и честь" Владимир Замана.

"Достичь урегулирования ситуации на Донбассе исполнением Минских соглашений, мне кажется, проблематично. Нужно находить другие пути с помощью международного сообщества, в первую очередь, США и Великобритании", - сказал он в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Экс-начальник Генштаба уверен, что вопросы Донбасса и Крыма нельзя разделять, их необходимо решать в комплексе.

"Если мы сейчас пойдем по пути решения вопроса Донбасса, то усложним проблему Крыма", - отметил он.

"Я не вижу решения вопроса по Донбассу в ближайшее время. Прекращение огня – да, возможно. А в дальнейшем будет либо замороженный конфликт, либо разблокирование торговли", - прогнозирует Замана.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #выборы #оос #генштаб #донбасс #замана
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