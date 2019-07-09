Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской районных в г.Киев государственных администраций (РГА).

Согласно соответствующим распоряжениям от 9 июля, Зеленский уволил главу Голосеевской РГА Александра Настасенко, главу Святошинской РГА Владимира Каретко и главу Соломенской РГА Игоря Довбаня.

В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".