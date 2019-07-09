Политика

16:31 09.07.2019

Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

1 мин читать
Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской райадминистраций в Киеве

 Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав Голосеевской, Святошинской и Соломенской районных в г.Киев государственных администраций (РГА).

Согласно соответствующим распоряжениям от 9 июля, Зеленский уволил главу Голосеевской РГА Александра Настасенко, главу Святошинской РГА Владимира Каретко и главу Соломенской РГА Игоря Довбаня.

В тексте распоряжений указано, что увольнения связаны "с завершением срока полномочий президента Украины".

Теги: #киев #зеленский #кадры #райадминистрации
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:39 09.07.2019
В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

В Киеве представили услугу по регистрации ООО онлайн

16:17 09.07.2019
Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

Юрий Зиневич назначен членом Нацсовета по телерадиовещанию – указ

16:11 09.07.2019
Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

Зеленский прекратил полномочия члена набсовета "Укроборонпрома" Згуровского, назначил членами набсовета Арахамию и Загороднюка

16:01 09.07.2019
Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика

Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика

15:59 09.07.2019
Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины

Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины

15:55 09.07.2019
Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

Зеленский обязал Кабмин создать информресурс для таможенного декларирования товаров

15:22 09.07.2019
Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

15:19 09.07.2019
Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

Президент постановил до августа высвободить "цифровой дивиденд", до октября - устранить дефрагментацию на 824-960 МГц для внедрения 3G и 4G

14:27 09.07.2019
Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

Президент поручил правительству принять меры для синхронизации базы данных таможни со странами-соседями до конца 2019 г.

13:56 09.07.2019
Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Президент утвердил план действий по улучшению качества мобильного интернета на периферии

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Безсмертный будет представлять Украину в рабочей подгруппе по политическим вопросам ТКГ вместо Моцика

Замглавы СВР стал Валерий Евдокимов – указ президента Украины

Лавров об идее Зеленского о многостороннем саммите по Донбассу: мы готовы рассматривать конкретные предложения

Государственная информационная стратегия разрабатывается и будет представлена в скором времени – Разумков

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

ПОСЛЕДНЕЕ

Государственная информационная стратегия разрабатывается и будет представлена в скором времени – Разумков

Зеленский обязал госпредприятия Минобороны с 1 ноября использовать централизованную систему учета древесины - Гончарук

Зеленский призвал Власова принять жесткие решения по руководителям таможен 4-х областей

Нардеп Савченко намерена посетить оккупированную Горловку для встречи с избирателями

Североатлантический совет НАТО перенес визит в Украину на осень - вице-премьер

Климпуш-Цинцадзе возлагает ответственность за ее недопуск на саммит Украина-ЕС на премьера и Офис президента

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

Рейтинг Трампа поднялся до рекордной отметки – опрос СМИ

Апелляционный суд признал незаконным повышение тарифов

Трамп и Макрон обсудили ситуацию с Ираном

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА