Нардеп Савченко намерена посетить оккупированную Горловку для встречи с избирателями

Народный депутат Украины Надежда Савченко, которая баллотируется в Верховную Раду, и в отношении которой идет следствие, заявила о намерении посетить оккупированную Горловку (Донецкая обл.) для встречи с избирателями.

Так, в видеокомментарии интернет-ресурсу "Новости Донбасса" Савченко заявила, что избирательных округ не заканчивается только подконтрольными Киеву территориями. "Округ не заканчивается Зайцевым, да, Бахмуткой именно, Песками и Жованкой и Майорском… Округ тут не заканчивается – округ продолжается в Горловке, округ продолжается на оккупированной территории. И я не очень понимаю, почему кандидаты (в народные депутаты – ИФ) не очень стремятся получить всё соответственно пропуску, как это сделала я, и ехать на ту территорию и начинать говорить там с людьми", - сказала народный депутат.

"Да, я собираюсь туда ехать, я надеюсь, что мне все-таки выдадут пропуск, который должен был быть выдан в принципе всем кандидатам, и да, я планирую ехать говорить с людьми", - добавила Савченко.

Она выразила убеждение, что все кандидаты в народные депутаты должны поехать на оккупированные территории Донбасса.

"Надо было в принципе вести работу в Минском процессе для того, чтобы государство выполнило эту функцию по привлечению людей, которые в принципе украинцы, хоть сейчас и на временно оккупированных территориях, для того, чтобы люди имели право голоса – это их конституционное право, если мы считаем Крым и Донбасс Украиной", - пояснила она.

Савченко отметила, что уже получила один пропуск от штаба Операции объединенных сил, чтобы пересечь КПВВ на линии разграничения.

"Другой пропуск выдается СБУ через административные центры, которые находятся в Бахмуте. Он выдается – справка, на личность, физическое лицо – людям, которые пересекают линию разграничения и едут на ту сторону. Он выдается всем людям, которые имеют там родственников, или едут туда по каким-то причинам, чтобы пересечь два КПВВ – тут и там – нужна эта справка", - пояснила нардеп.

По ее словам, ее команда в начале прошлой недели уже обратились за таким пропуском, и теперь ждут ответ.

"Такая справка у меня была, мне она была выдана СБУ еще в 2016-2017 годах, потом она закончилась и ее закрыли. Сейчас я жду, чтоб ее выдали", - сказала Савченко.

Как сообщалось, 5 июня партия "Общественно-политическая платформа Надежды Савченко" провела съезд, на котором было принято решение об участии во внеочередных выборах в Верховную Раду. Также 20 июня партия Надежды Савченко" выдвинула 7 кандидатов в народные депутаты по мажоритарным избирательным округам.

Как известно, Савченко подозревается правоохранительными органами в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч.2 ст.28, ч.1 ст.109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти), ч.1 ст.14, ч. 2 ст. 28, ст.112 (посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля), ч.1 ст.14, ч.3 ст.258 (террористический акт), ч.1 ст.258-3 (создание террористической группы или террористической организации) и ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Она находилась под стражей с 23 марта 2018 года.

12 апреля 2019 года Киевский апелляционный суд направил дело "Савченко-Рубана" в Броварской горрайонный суд Киевской области.

В ночь на 16 апреля Савченко и экс-руководитель Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан были освобождены из-под стражи, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен.