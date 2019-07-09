Политика

09:55 09.07.2019

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

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Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram

Офис президента Украины запустил официальный канал в Telegram, о чем сообщается на Facebook-странице представительства главы украинского государства.

"Официальный канал Офиса президента запущен в мессенджере Telegram. Подписывайтесь, чтобы получать новости наиболее удобным для вас образом", - указано в сообщении.

В информации о канале указывается, что он был создан 4 июля и по состоянию на утро вторника в нем состоят 1,5 тыс. участников.

Официальные каналы ОПУ, помимо Facebook также присутствуют на таких ресурсах как Twitter и YouTube.

Как сообщалось, 25 июня 2019 года президент Украины Владимир Зеленский утвердил Положение об Офисе президента Украины. Офис президента обеспечивает в установленном порядке взаимодействие президента с Верховной Радой, Кабинетом министров, правоохранительными, другими государственными органами, органами местного самоуправления, объединениями граждан (в том числе политическими партиями, профсоюзами), предприятиями, учреждениями, организациями, способствует повышению эффективности такого взаимодействия.

В числе задач - подготовка проектов конституционных представлений, обращений президента в Конституционный суд Украины и предложений относительно позиции президента в делах, которые рассматриваются КС; обеспечение рассмотрения запросов народных депутатов, групп нардепов и комитетов Верховной Рады к президенту.

Зеленский создал Офис президента путем реорганизации и сокращения численности сотрудников администрации президента Украины (указ №417/2019 от 20 июня).

Теги: #офис_президента #telegram
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