Политика

22:02 08.07.2019

В политсиле "Сила и честь" призвали Зеленского принять меры по защите информационной и национальной безопасности Украины

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В политсиле "Сила и честь" призвали Зеленского принять меры по защите информационной и национальной безопасности Украины

В партии "Сила и честь" призвали президента Украины Владимира Зеленского созвать заседание Совета безопасности и обороны (СНБО) для принятия мер по защите информационной и национальной безопасности государства в условиях войны, сообщил лидер партии Игорь Смешко.

"Мы призываем президента Украины созвать заседание Совета национальной безопасности и обороны и принять все необходимые меры для защиты информационной и национальной безопасности государства в условиях войны. Агрессор должен чувствовать, что управляемость власти в Украине восстановлена", - написал Смешко на своей странице в соцсети Фейсбук.

Он отметил, что необходим достойный ответ и отпор запланированной операции по расколу внутри украинского государства, дестабилизации внутренней ситуации и углубления кризиса управления.

Кроме того лидер партии отметил, что телеканалы "112" и "NewsOne" регулярно нарушают украинское законодательство. В частности, отказываются заключать договоры с партиями по оказанию услуг по распространению предвыборной агитации на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г.

"Так, сделанные политической партией "Сила и Честь" предложения телеканалам "112" и NewsOne по заключению договоров на оказание услуг по распространению предвыборной агитации, а именно трансляции видеороликов о политической партии на внеочередных выборах народных депутатов Украины 21 июля 2019г., оставлены без рассмотрения и ответа, свидетельствует о нарушении соответствующими телеканалами лицензионных условий и требований законов Украины "О выборах народных депутатов Украины", "О рекламе"", - сообщил Смешко.

Теги: #зеленский #украина #меры #информбезопасность #смешко
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