Политика

19:33 08.07.2019

Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

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Порошенко выступает за созыв внеочередного заседания Рады для урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко заявил, что украинская власть и общество должны дать решительный отпор информационной диверсии в виде так называемого "телемоста" между украинским и российским пропагандистскими телеканалами.

Как сообщается в понедельник на сайте партии "Евросолидарность", Порошенко подчеркнул, что должны быть даны "адекватные ответы на информационную диверсию, которая является составной частью гибридной войны Российской Федерации против Украины".

"Телемосты с агрессором, телемосты с Путиным (президентом РФ Владимиром Путиным – ИФ), с убийцами украинского народа невозможны. Телемосты с Россией – очевидно, что это возможно тогда, когда Россия освободит оккупированные территории, когда Россия уберет прочь свои войска и когда Россия прекратит убивать украинцев. Если вам для этого мало аргументов, которые предоставляет украинская власть – услышьте голос украинского народа: бегите, убирайтесь прочь с Украины" - заявил Порошенко журналистам в понедельник.

Он отметил, что от реакции органов власти и правоохранителей будет зависеть, насколько агрессивно в дальнейшем будет действовать "пятая колонна" по сценариям Кремля.

По его словам, вопросы информационной безопасности украинцев требуют немедленной дополнительной законодательной защиты, и большинство инициатив, наработанных командой "Евросолидарности" по защите информационного пространства поддержал президент Европейского Совета Дональд Туск.

"Я сегодня изложил все эти тревоги господину Туску, и мне было очень приятно, что он поддержал большинство этих инициатив", - подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Он высказался за созыв внеочередного заседания Верховной Рады и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, связанных со страной-агрессором.

"Я бы поддержал инициативу Верховной Рады о созыве внеочередного заседания и законодательного урегулирования запрета вещания каналов, которые имеют прямую ассоциацию со страной-агрессором, по крайней мере во время войны. И ряд других инициатив, которые позволят защитить информационное пространство Украины от брутальной агрессии со стороны страны-агрессора", - сказал политик.

Порошенко также призвал немедленно созвать Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания и "немедленно рассмотреть и принять решение по ситуации в телевизионном пространстве".

При этом он призвал новые власти быть более решительными в действиях относительно продолжения курса интеграции в Евросоюз.

"Сейчас мы имеем риски, потому, что новая украинская власть сама не определилась, где есть место Украины. За украинскую власть никто не будет определяться в Европе. Мы должны быть более решительными и более настойчивыми. К сожалению, сейчас реализуется то, чего мы не допускали в течение пяти лет – то, что раскручивала российская пропаганда. Это называется "усталость от Украины". Если Украина сама не будет бороться за свое место в Европе – никто это место не будет защищать. Для этого нужно сейчас объединиться всему украинскому народу, чтобы мы обязательного продолжили наше движение в Европейский Союз", - отметил Порошенко.

Теги: #рф #телемост
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