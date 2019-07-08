Политика

17:04 08.07.2019

ВАКС начнет работу 5 сентября, заверил Зеленский

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ВАКС начнет работу 5 сентября, заверил Зеленский

Высший антикоррупционный суд начнет работу 5 сентября, заявляет президент Украины Владимир Зеленский

"Мы также готовимся к полноценному запуску Высшего антикоррупционного суда. Последним барьером на пути к этому было отсутствие надлежащего помещения. Этот вопрос решен. 5 сентября этого года суд начнет рассмотрение дел по топ-коррупции. В здании на проспекте Победы",- сказал Зеленский на пресс-конференции по итогам саммита Украина – ЕС в понедельник в Киеве.

Глава государства также подчеркнул необходимость "перезагрузить всю антикоррупционную систему, в том числе работу НАПК (Национальное агентство по предотвращению коррупции – ИФ).

Он выразил уверенность, что новый состав украинского парламента полностью развяжет руки для преодоления коррупции в Украине.

Как сообщалось, Зеленский внес в понедельник в Раду законопроект об изменениях в закон о ВАКС, касающихся начала работы суда. Документ зарегистрирован под №10426 8 июля.

По словам президента, законопроект также позволит устранить потенциальную проблему перегрузки судей ВАКС и обеспечит эффективность рассмотрения уголовных производств по коррупционным преступлениям чиновников. Суд сосредоточится на уголовных процессах, которые внесены в Единый реестр досудебных расследований со дня начала работы этого суда или до дня начала его работы, если досудебное расследование осуществляется или осуществлялось детективами НАБУ и закончено прокурорами САП.

В мае собрание судей ВАКС Украины приняло решение о начале работы суда 5 сентября 2019 года. Собрание также избрало его председателем судью первой инстанции Елену Танасевич.

Теги: #зеленский #саммит #вакс
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