Следователям ГСУ СБУ поручено допросить собственника NewsOne Козака и генпродюсера канала Голованова в рамках дела о покушении на госизмену

Досудебное расследование в уголовном производстве о завершенном покушении на государственную измену в связи с намерением украинского телеканала NewsOne провести телемост с российским телеканалом будет осуществлять Главное следственное управление (ГСУ) Службы безопасности Украины (СБУ), следователям поручено допросить собственника канала Тараса Козака и генерального продюсера Василия Голованова.

"Проведение досудебного расследования поручено следователям Главного следственного управления СБУ. Следователям ГСУ СБУ процессуальный руководитель поручил провести допрос собственника телеканала NewsOne Тараса Козака и генерального продюсера телеканала Василия Голованова, а также провести необходимые следственные (розыскные) действия", - написала пресс-секретарь генпрокурора Украины Лариса Сарган в Facebook.

Она указала, что в рамках уголовного производства, которое расследуется ГСУ СБУ по фактам госизмены, приготовления к препятствованию законной деятельности Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований в особый период и финансирования терроризма по ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 14 ч. 1 ст. 114-1, ч. 1 ст. 14 ч. 2 ст. 258-5 УК Украины установлен новый эпизод покушения на государственную измену в форме предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины.

Речь о том, что между украинским телеканалом NewsOne и телеканалом "Россия 1", который входит в состав Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании, относительно которой указом президента Украины от 14 мая 2018 года применены санкции, на 12 июля было запланировано проведение телемоста с гражданами Украины и России, что является нарушением действующего законодательства Украины и информационной поддержкой страны-агрессора по оккупации Крыма и территорий Донбасса.

Это подпадает под действие ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена).

Генпрокуратура по этому поводу 8 июля зарегистрировала в ЕРДР уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 111 УК Украины (завершенное покушение на государственную измену).

Ранее об этом деле сообщил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко."В связи с намерениями телеканала NewsOne провести совместный телемост с российским подсанкционным каналом Генпрокуратура зарегистрировала сегодня производство о покушении на совершение государственной измены путем предоставления информационной поддержки подрывной деятельности против Украины", - написал Луценко на своей странице в соцсети Facebook.

Он также сообщил о вызове на допрос владельца телеканала и готовящемся представлении об аресте активов телеканала. "Причастные - от владельца канала до ведущего, обнародовавшего анонс - вызваны на допрос. Готовится представление в суд об аресте активов", - написал Луценко.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что цель анонсированного телемоста – разделить украинцев на два лагеря в преддверии выборов, и призвал граждан не поддаваться на провокации.

В понедельник телеканал NewsOne сообщил об отмене телемоста с российским каналом "Россия 1". Согласно заявлению канала, это решение принято "из-за прямых угроз физической расправы в адрес канала, журналистов и их семей".

В российском медиахолдинге ВГТРК, в который входят телеканалы "Россия 1" и "Россия 24", заявили, что не видят оснований для отмены телемоста с NewsOne.