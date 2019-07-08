Зеленский все еще анализирует закон о ВСК с нормами об импичменте, Парубий напоминает о скором истечении полномочий текущего созыва Рады

Президент Украины Владимир Зеленский в настоящее время еще анализирует закон о временных следственных комиссиях (ВСК) с нормами о процедуре импичмента, а его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук недоумевает, почему в парламенте не протестовали, когда пятый президент Украины Петр Порошенко затягивал с подписанием законов.

"Что касается самого закона (о временных следственных комиссиях – ИФ), несомненно, президент понимает сложность и важность этого закона, принятого Верховной Радой и нуждается в некотором времени на его изучение и, думаю, что решение будет обнародовано в ближайшее время" - сказал Стефанчук на согласительном совете Верховной Рады в понедельник в Киеве.

"Мы детально проанализировали деятельность Петра Алексеевича Порошенко. И видим, что по тем вопросам, которые были чрезвычайно важны, также бралось дополнительное время для их изучения", - отметил он.

Представитель президента Украины в Раде перечислил некоторые законы, для рассмотрения которых Порошенко потребовалось дополнительное время – это законы о дисциплинарном уставе Национальной полиции, о внесении изменений в законы Украины о содействии привлечению иностранных инвестиций, об изменениях в переходных положениях Налогового кодекса.

"А некоторые законы пролежали без подписи президента более двух с половиной лет. И таких писем-обращений к администрации президента относительно немедленного подписания мы почему-то в канцелярии не нашли", - заявил Стефанчук.

В свою очередь председатель Верховной Рады Андрей Парубий отметил, что он, как спикер, всегда подписывал законы в установленный законодательством срок. При этом он признал, что были прецеденты, когда президенты продлевали срок для анализа и подписания законов.

"Но скажу две важные вещи. Во-первых, закон о ВСК – чрезвычайного веса. Во-вторых, у нашей каденции есть 4 дня, чтобы отреагировать на любое решение… Вы лишаете нас права как-либо отреагировать", - подчеркнул спикер парламента.

При этом Парубий добавил, что уже истек срок, в течение которого глава государства мог ветировать закон о ВСК.

Как сообщалось, законопроект о временных следственных комиссиях, специальной временной следственной комиссии и временных специальных комиссиях Верховной Рады (№1098) был зарегистрирован в парламенте в ноябре 2014 года несколькими народными депутатами, в том числе спикером рады Андреем Парубием.

Депутаты приняли документ в первом чтении 25 апреля 2019 года. Во время подготовки ко второму чтению к законопроекту поступило более 1600 правок.

Законопроект призван законодательно урегулировать полномочия парламента по определению статуса, порядка создания и деятельности временных следственных комиссий, временных специальных комиссий и специальной временной следственной комиссии для проведения расследования во время процедуры устранения президента Украины с поста в порядке импичмента. Основанием для инициирования импичмента и образования специальной следственной комиссии является представление, подписанное большинством нардепов от конституционного состава парламента, подписи которых не отзываются.

Среди прочего, законопроект устанавливает порядок создания и организацию деятельности специальной временной следственной комиссии для проведения расследования обстоятельств совершения президентом Украины государственной измены или другого преступления.

Позже Парубий заявил, что 27 июня истекли 15 дней, определенных Конституцией, в течение которых президент мог вернуть законопроект в Верховную Раду со своими мотивированными предложениями для повторного рассмотрения, и потому закон уже считается утвержденным президентом Украины и должен быть подписан и официально обнародован.