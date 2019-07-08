Политика

12:28 08.07.2019

Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

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Президент проводит совещание, вскоре примет решение в защиту информационной безопасности Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в связи со сложившейся ситуацией проводит совещание, в ближайшее время примет решение в защиту национальной безопасности, в том числе информационной, сообщил его представитель в Верховной Раде Руслан Стефанчук.

"Сегодня с самого утра и до сих пор продолжается совещание у президента Украины относительно ситуации, которая сложилась… В ближайшее время президент Украины примет решение, которое направлено на защиту национальной, в том числе информационной, безопасности Украины. Президент Украины приложит все усилия, чтобы прекратить попытки разжигания агрессии, вражды, и будет прекращено это сразу на корню", - заявил Стефанчук на заседании согласительного совета парламента в понедельник в Киеве.

Ранее на 12 июля был анонсирован телемост между запрещенным в Украине российским телеканалом "Россия-24" и телеканалом NewsOne, о чем в своей программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" заявил российский телеведущий Дмитрий Киселев.

На телеканале NewsOne заявили, что телемост станет "диалогом между народами Украины и России" ради "мира", апеллировав к телемостам Владимира Познера и Фила Донахью в 80-х годах, которые "положили начало общению между народами (СССР и США)". В то же время NewsOne не уточняет название канала, с которым пройдет телемост.

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий призвал Службу безопасности Украины отреагировать на анонсированное проведение телемоста, а Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания рассмотреть вопрос отзыва у "антиукраинских СМИ" лицензии на вещание.

Временно исполняющий обязанности главы Службы безопасности Украины Иван Баканов попросил президента Украины Владимира Зеленского созвать внеочередное заседание СНБО в связи с намерением "NewsOne" провести телемост c РФ.

Теги: #зеленский #россия #украина #телемост #стефанчук
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