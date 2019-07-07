Политика

17:37 07.07.2019

Зеленский вручил Комарницкому удостоверение главы Луганской обладминистрации

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Зеленский вручил Комарницкому удостоверение главы Луганской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский представил нового главу Луганской областной государственной администрации Виталия Комарницкого и вручил ему служебное удостоверение 7 июля во время рабочей поездки в Луганскую область, сообщается на официальном сайте главы обладминистрации.

"Я Вас поздравляю. На Вас у нас большая надежда", - сказал глава государства новому главе обладминистрации.

По его словам, нужно "находить возможности и желания, чтобы восстановить Донбасс". "Мы сейчас пролетали с господином Дональдом Туском (президент Европейского совета - ИФ), видели разрушенные дома, отсутствие дорог. Я думаю, что это не только из-за войны, но и потому, что никто этим не занимается", - отметил Зеленский.

Со своей стороны Комарницкий поблагодарил за доверие и отметил, что выполнение поставленных задач является реальным. "Я знаю настроение людей и проблемы, которые есть на Луганщине. Знаю, что здесь люди хотят работать. Думаю, что задачи, которые стоят перед Луганщиной, с вашей помощью и помощью международных партнеров реальны для выполнения. Нужно меньше говорить и больше работать", - сказал он.

Как сообщалось, Зеленский находится с рабочей поездкой в Луганской области, вместе с ним в регион прибыл президент Европейского совета Дональд Туск. Как ожидается, Зеленский и Туск посетят пгт Станица Луганская и заслушают доклад военных о ситуации в зоне проведения операции Объединенных сил.

Теги: #зеленский #комарницкий
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